Da Mantellassi a Giannì: le scelte Dem, aspettando le primarie di Vinci

EMPOLESE VALDELSA

Il dado è tratto. Con qualche sorriso di circostanza e con qualche malumore, ma le scelte sono fatte. La campagna elettorale è cominciata e non sarà una passeggiata perché mai come questa volta i venti di centrodestra che soffiano sull’Italia impensieriscono anche terre storicamente di sinistra. Il Pd sa bene che non sarà facile cambiare colore all’Empolese Valdelsa, ma attende di conoscere i nomi dei candidati a sindaco avversari per poter fare riflessioni approfondite.

Intanto, in attesa di conoscere le decisioni di ieri sera a Capraia e Limite dove il Pd sembra intenzionato a puntare su Edoardo Antonini (quando chiudiamo il giornale è in corso la riunione comunale), è già possibile dire che la squadra Pd che si presenta nell’Empolese Valdelsa è fatta. Mancano all’appello Vinci, che ha scelto di andare alle primarie con la bella sfida fra Sara Iallorenzi (foto) e Daniele Vanni (segretario Pd Vinci, autosospeso) e Cerreto Guidi, dove si sta lavorando per arrivare a un nome convincente e condiviso.

A Empoli, ormai è noto, corre Alessio Mantellassi, attuale presidente del consiglio comunale, mentre a Castelfiorentino si è candidata Francesca Giannì, attuale assessore della giunta Falorni (Scuola e Politiche Educative; Politiche Giovanili; Trasporti e Mobilità; Partecipazione democratica e Cooperazione internazionale) e segretaria del Pd locale.

Per Certaldo c’è Giovanni Campatelli, noto avvocato, candidato civico, già consigliere comunale e presidente del Consiglio durante la legislatura di Rosalba Spini. E’ di ieri l’ufficializzazione della candidatura dell’attuale vicesindaco di Fucecchio, Emma Donnini, ed è donna anche la candidata di Gambassi Terme, Samantha Setteducati, attualmente assessore nella giunta Campinoti. A Montelupo Fiorentino il candidato Pd è il vicesindaco Simone Londi. Infine Montaione e Montespertoli, gli unici due comuni che vedono in corsa i sindaci in carica: Paolo Pomponi (terzo mandato) e Alessio Mugnaini (secondo mandato).

Valentina Conte