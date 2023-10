"Da Empoli a Fucecchio: nuovi edifici popolari in Empolese Valdelsa"

Ora Certaldo, presto Fucecchio e Castelfiorentino. Domani toccherà a Empoli. La rete di alloggi popolari sul territorio è pronta ad allargarsi. E basta vedere la felicità nei volti di chi riceve le chiavi degli appartamenti per capire quanto l’emergenza casa tocchi da vicino tante famiglie.

Con i costi delle bollette schizzati alle stelle oggi è fondamentale che i nuovi edifici siano all’avanguardia, all’insegna del risparmio. E ieri, in occasione dell’inaugurazione a Certaldo, il direttore generale di Publicasa Cosimo Gambuti, ha sottolineato le caratteristiche tecniche dei nuovi appartamenti, realizzati in un’ottica di sostenibilità e risparmio energetico con impianto fotovoltaico sui tetti, piani a induzione e una metratura calcolata per evitare la dispersione di calore. Fondamentale è anche ammodernare i vecchi edifici popolari. "Al momento l’ostacolo maggiore – spiega Gambuti – è trovare fondi per rinnovare gli alloggi che ci vengono restituiti. Ma il governatore Giani ci ha confermato che sono in arrivo risorse importanti e siamo fiduciosi perché sarebbe una vera boccata d’ossigeno".

Intanto i progetti non si fermano. "Grazie alle risorse del Pnrr – continua il direttore generale di Publicasa – abbiamo i finanziamenti necessari per cambiare finestre e infissi per 270 alloggi. Altri interventi di efficientamento energetico sono invece in atto in dieci edifici".

Dopo l’inaugurazione degli alloggi a Certaldo adesso si guarda all’immediato futuro. "È in fase di ultimazione l’intervento che prevede 16 alloggi popolari a Fucecchio – riprende Gambuti –. Altri 12 invece saranno assegnati a Castelfiorentino, siamo ormai alla fase finale dei lavori". Non solo. "A Empoli – conclude –, abbiamo in programma altri 12 nuovi alloggi da realizzare negli ex magazzini comunali di via Bonistallo, grazie a un progetto di rigenerazione urbana".