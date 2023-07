Da domani in servizio il nuovo pediatra a Valdarno

Cambia il pediatra nell’ambulatorio di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite.

Da domani, la dottoressa Angela Salmeri, medico pediatra, termina la propria attività ambulatoriale nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Sarà sostituita dalla dottoressa Susanna Cappelli, con un incarico provvisorio, fino all’individuazione del medico titolare. I bambini in carico alla dottoressa Salmeri saranno dunque assegnati in automatico al nuovo pediatra, pertanto non dovrà essere effettuata una nuova scelta.

Solo nel caso in cui i genitori volessero cambiare dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili, utilizzando una delle consuete modalità.

Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Azienda Usl Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana all’indirizzo https:open.toscana.itservizi ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, altrimenti utilizzando l’applicazione Smart Sst.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso HomeCambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all’indirizzo mail: [email protected] La scelta del medico si può fare anche recandosi al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.