Cyberbullismo e i rischi alla guida “Una vita da social“ fa tappa in città Oltre duecento giovani coinvolti

EMPOLI

Come spesso succede quello che può essere sbagliato è l’uso del mezzo, non il mezzo in sé. Per questo è importante incoraggiare i giovani (e non solo) verso un utilizzo responsabile di Internet e dei social. Ha fatto tappa anche a Empoli la più vasta campagna itinerante di formazione e informazione della Polizia di Stato, dedicata all’uso consapevole e responsabile della Rete. Il truck del progetto “Una vita da Social”, allestito con tecnologie di ultima generazione, è arrivato ieri in piazza della Vittoria accogliendo oltre duecento studenti: otto classi delle medie dell’istituto comprensivo Empoli Ovest e una prima dell’istituto superiore Pontormo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e del Merito, e in questa sua decima edizione è stata arricchita dalla presenza della polizia stradale sui temi della sicurezza stradale nell’ambito del tema educativo “in Strada come in Rete”.

Gli operatori della polizia postale hanno incontrato per tutta la mattinata gli allievi delle scuole empolesi parlando di cyberbullismo, di adescamento online, di estorsione sessuale, nonché delle diverse fonti di rischio connesse all’uso delle piattaforme social e, più in generale, di Internet, anche con riferimento agli acquisti e alle transazioni in rete, che sempre più spesso coinvolgono i giovani. La visione di filmati con protagonisti adolescenti dove venivano riprodotte scene di vita quotidiana ha reso la ’lezione’ ancora più coinvolgente e significativa.

"Tra i ragazzi c’è scarsa consapevolezza dei rischi che si possono correre con un uso sbagliato di Internet e dei social – spiega la dirigente del Comprensivo Empoli Ovest, Maria Anna Bergantino – A scuola promuoviamo iniziative su queste tematiche e anche ai docenti è chiesto di prestare attenzione a tutti quei campanelli di allarme che possono manifestarsi. Incoraggiamo gli studenti a parlare, condividere con gli insegnanti e i compagni eventuali malesseri o disagi connessi alla Rete e ai social". Fuori dall’ ’aula’ viaggiante gli operatori della Polstrada con prove pratiche sensibilizzavano i ragazzi sui numerosi pericoli connessi alla circolazione stradale. Indossando degli speciali occhiali che deformano e limitano la percezione visiva, i ragazzi hanno potuto sperimentare gli effetti dell’abuso di consumo alcolico. Percorrendo strade virtuali e reali, la parola d’ordine non è vietare, ma conoscere per poi seguire la via giusta.

Irene Puccioni