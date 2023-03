Cura del verde: scatta l’operazione

Il Comune di Empoli punta a migliorare la manutenzione del verde. Ecco perché ha affidato un appalto da quarantamila euro per integrare gli interventi programmati di manutenzione sulle aree a verde di siepi, cespugli e recupero rami. Ad aggiudicarsi la gara è stata la società Montaione Giardini srl.

È di pochi giorni fa la notizia che a Firenze un albero è crollato nel giardino di una scuola (per fortuna senza feriti). Forse è anche per questo che il Comune rinnova il suo impegno nel mantenere alta l’attenzione sul verde pubblico, in questo caso occupandosi di siepi e cespugli che hanno bisogno di interventi di manutenzione anche straordinaria in base alle necessità che si presentano nel corso dell’anno e delle stagioni. Un’azione messa in atto nell’ottica di preservare il grande patrimonio della vegetazione arborea a beneficio di tutta la comunità, anche in chiave sicurezza, per chi frequenta per esempio parchi o strade cittadine, ma anche per garantire migliori condizioni di visibilità agli utenti della strada.