Cultura ’diffusa’ in viale Matteotti

A Certaldo la cultura sarà sempre più ’diffusa’.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di indire un’asta pubblica per assegnare la concessione in uso di locali in viale Matteotti (ex Aeronautica) e in piazza Macelli (ex Macelli comunali). la motivazione è l’esercizio esclusivo di attività di carattere culturale e di laboratorio. Esempi pratici di quanto si potrà realizzare sono corsi e laboratori di musica, di teatro e di arti figurative, scuola di danza, soggiorni estivi per ragazzi, laboratori extra e parascolastici, corsi di lingua straniera, laboratori per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecologia e "ogni altra attività - precisa lo stesso Comune - che è volta a realizzare sul territorio un tessuto culturale e educativo diffuso su più fronti".