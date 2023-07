Cultura al chiaro di luna Questi gli appuntamenti

La cultura al chiaror di luna. Anche quest’anno, nel mese di luglio, il parco Corsini si appresta ad accogliere Notti di mezza estate, la rassegna promossa dalla Biblioteca comunale Indro Montanelli che prevede aperture straordinarie serali per poter usufruire dei servizi della biblioteca e vivere il parco Corsini sotto le stelle. L’appuntamento è per mercoledì 12, 19 e 26 luglio, a partire dalle ore 21.30, con un ricco programma per grandi e piccoli. Il primo appuntamento sarà con il libro "Un buon giorno si vede dal mattino", di Claudio Montanelli. Per il secondo appuntamento, quello di mercoledì 19 luglio, è in programma la presentazione dell’antologia "Cose del gender. Testimonianze Lgbtqiap+". Infine, mercoledì 26 luglio, sarà la volta della presentazione del volume “Poesie di facili costumi (vent’anni dopo)”, di Pilade Cantini e Giacomo Caramelli. Si tratta di appuntamenti con la cultura che tornano ad animare il parco Corsini – dice l’assessore Daniele Cei -. Un’offerta di qualità che spazia su temi e generi diversi".