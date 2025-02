Crolla il tetto di un’abitazione. Strada chiusa e cambio bus

Le cause che hanno portato al cedimento del tetto dell’abitazione di via 2 Settembre sono ancora in fase di accertamento. Il proprietario dell’immobile dovrà peraltro presentare una relazione tecnica per la messa in sicurezza dell’edificio e sotto questo aspetto potrebbero esserci novità già la prossima settimana.

Intanto, a seguito della chiusura di quel tratto, l’amministrazione ha comunicato una modifica della ’linea 49’ del trasporto pubblico locale entrata in vigore venerdì scorso e valida sino a nuova comunicazione: per la tratta Lamporecchio-Cerreto i bus, una volta arrivati in via Togliatti, effettueranno inversione di marcia per poi passare da via Cerbaia, via Francesca Nord e dalla Sp31. Inversione che dalla parte opposta, effettueranno anche i mezzi che da Cerreto Guidi andranno verso Lamporecchio.

La chiusura del tratto di strada davanti alle due abitazioni coinvolte è stata necessaria perché il fronte dell’edificio potrebbe cadere sulla strada. Abbiamo chiesto, tramite sopralluogo della polizia municipale – ha detto il sindaco Simona Rossetti – un cambiamento che permetta il passaggio da via Maremmana. Serve l’installazione di appositi semafori per permettere la fruizione di questo percorso, che sarebbe di gran lunga più corto e agevole".