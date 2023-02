Criticità in zona stazione Oggi il sindaco incontra i cittadini

Cosa c’è da fare e cosa è stato fatto per riqualificare la zona stazione. Obiettivo fare il punto su itutti, anche su progetti da realizzare in piazza Don Minzoni e nell’area dello scalo ferroviario una delle zona al alta criticità come dimostrano tanti episodi degli ultimi mesi. Per questo, l’amministrazione comunale di Empoli ha organizzato per staser un incontro pubblico negli spazi del Dopolavoro Ferroviario al civico 15 di piazza Don Minzoni. Sarà un’occasione per ascoltare i cittadini e per confrontarsi.

Saranno presenti il sinndaco Brenda Barnini e la giunta comunale. Con loro, il primo dirigente del Commissariato di Empoli, Francesco Zunino, il comandante della Compagnia carabinieri di Empoli, Daniele Riva, e Massimo Luschi, comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

L’iniziativa avrà inizio alle 21.30.