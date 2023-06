Crisi d’impresa Incontro alla Cna

Un incontro gratuito sulla normativa sulla crisi d’impresa che ha modificato quella sui fallimenti per cui è l’impresa stessa chiamata a monitorare continuativamente le proprie performance ed intercettare eventuali segnali di crisi. Questo l’argomento della ’lezione’ che si tiene domani alle 17.30 alla sede di Cna in via San Rocco, 22 a Empoli. Presenti, fra gli altri, Fabio Bianchi, presidente Cna Empolese Valdelsa, Luca Parenti e Luciano Bertolini. Dal 15 luglio scorso è in vigore il nuovo Codice della Crisi che dà rilievo all’attività di prevenzione. Le imprese devono infatti “auto-sorvegliarsi” per evitare che eventuali crisi diventino insanabili, mettendo a disposizione strumenti che permettono, laddove possibile, il superamento della crisi. Una serie di norme che imporranno agli imprenditori ulteriori adempimenti, non sempre facili da espletare, in particolar modo per le imprese meno strutturate.