"Criminalità, strategica l’azione interforze"

Sicurezza ancora sotto la lente. Secondo Fratelli d’Italia il costante lavoro di segnalazioni che è stato fatto dal partito è stato importante per gli ottimi risultati raggiunti nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo Danilo Di Stefano (consigliere comunale FdI), i continui interventi fatti insieme a Cosimo Carriero – capogruppo in consiglio comunale – e Francesca Peccianti, coordinatrice FdI, sui temi della sicurezza urbana "si sono rivelati decisivi nel mantenere alta l’attenzione sulle delicate questioni riferite dai cittadini che non hanno potuto essere ignorate data la gravità di quanto stava accadendo – spiega –: minacce di uccisione di animali e minacce personali da parte di spacciatori ai cittadini residenti nella zona delle vie Corticella, Cherubini; spaccio di stupefacenti e furti sulle auto nella zona del viale Buozzi; siringhe lasciate sul selciato in piazza Don Minzoni; bivacchi nel parco di Ponzano". "Ciò che è stato programmato in sede di comitato – aggiunge – rappresenta solo la necessaria prosecuzione di quegli interventi di contrasto alla criminalità già attuati, nel recente passato, con l’impiego di reparti di polizia e carabinieri provenienti anche da Firenze e il coordinamento tra le forze di polizia presenti sul territorio, per far fronte allo stato di degrado di alcune zone della città che l’amministrazione comunale, nonostante i proclami, non può arginare con il pubblicizzato impiego della sola polizia municipale: sulla cui utilità, per il comune di Empoli, tenuto conto dell’inadeguatezza degli organici, andrà aperta una serie riflessione".