"Crescono gli infortuni sul lavoro"

"L’Unione dei Comuni dia un seguito concreto al suo voto unanime per costituire un osservatorio sugli infortuni sul lavoro". L’appello arriva dal Pci dell’Empolese Valdelsa dopo gli ultimi infortuni che hanno riacceso l’allarme sul territorio: "L’Empolese Valdelsa non è un’isola felice e i casi di infortunio anche molto grave si moltiplicano - continua il Pci - È di questi giorni la notizia che un operaio di un noto panificio di Certaldo ha riportato l’amputazione di tutte le dita di una mano, risucchiata dall’impastatrice. Spetterà all’Asl stabilire il perché di questo grave fatto ma sottolineiamo che i moderni sistemi di sicurezza, se attivati, dovrebbero impedire il verificarsi di casi simili". E poi ancora: "A novembre l’assemblea dell’Unione dei Comuni ha approvato la mozione, presentata dalla capogruppo di Unione a Sinistra e dirigente locale del Pci Susanna Rovai, che chiede la costituzione di un osservatorio permanente sugli infortuni sul lavoro e per la loro prevenzione". Ma ancora si attendono sviluppi: "A tutt’oggi - conclude la nota - non abbiamo notizia di un impegno fattivo da parte dell’Unione e dei Comuni che la formano a dare seguito a quanto votato all’unanimità. Nessuno pensi di far passare la cosa nel dimenticatoio".