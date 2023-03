Crescerà il recupero del vetro

Il sindaco Brenda Barnini ha fatto riferimento all’esistenza sul terriutorio di un impianto che ricilca il vetro di tutto l’Ato centro della Toscana. Per questo impianto sono in programma interventi di potenziamento. Vetro Revet srl ha avviato un nuovo ciclo nel 20172018 con l’obiettivo di gestire lo stabilimento di Empoli. Rispetto all’impianto oggi attivo in via VIII Marzo, nella manifestazione di interesse presentata alla Regione Toscana il nuovo impianto è previsto in località Castelluccio, adiacente alla vetreria della Zignago Vetro Spa, socia al 51% mentre la restante quota è del socio Revet Spa, che provvede ogni giorno a raccogliere sul territorio il vetro da trattare presso Vetro Revet. "Il nuovo impianto - fanno sapere dalla società di gestione – prevede di aumentare la potenzialità a 180.000tonanno rispetto alle 150.000 tonanno attuali mettendo in atto processi di recupero che porteranno a un residuo del solo 4% da destinare in discarica". Il nuovo impianto, continua la nota, a differenza di quello attuale, oltre a recuperare gli scarti vetrosi direttamente in situ con conseguente trasformazione in sabbia di vetro, permetterà anche la separazione per colore del vetro recuperato valorizzando ulteriormente il processo di selezione.