Cresce la spesa per il sostegno alla disabilità a Empoli: inclusione e opportunità

L’impegno per l’inclusione e la volontà di dare a tutti gli studenti le migliori opportunità possibili sono stati confermati anche per l’anno scolastico che inizia dopodomani. L’amministrazione comunale di Empoli stanzia una cifra media di oltre un milione di euro ogni anno per sostenere l’assistenza socio-educativa in classe, che viene realizzata per i bambini e i ragazzi con disabilità che frequentano dal nido alla scuola secondaria di II grado. Il Comune tiene a precisare che non si tratta dell’insegnante di sostegno, ma di operatori formati per l’assistenza socio-educativa del bimboa o ragazzoa disabile, che viene seguitoa durante la sua presenza a scuola. Gli studenti che saranno assistiti nell’anno scolastico 2023-2024 sono 150 (dai nidi fino alle scuole secondarie di II grado) per un totale di 1.715 ore settimanali di assistenza richieste.

Le risorse che sono state stanziate per il prossimo anno scolastico sono pari a circa 1.200.000 euro, denaro che consente di garantire l’assistenza a partire dal primo giorno di scuola e anche nei mesi successivi, attraverso l’attivazione di progetti di inclusione nelle classi con alunni con disabilità. L’investimento necessario per realizzare questo tipo di servizio è in costante crescita. Per far capire quanto stia crescendo la richiesta in t ale senso basti pensare che nel 2015 la spesa per il Comune empolese è stata pari a 536.300 euro per 75 alunni interessati.