Cresce la popolazione straniera Più di uno su dieci viene dall’estero E oltre seimila cercano un lavoro

EMPOLESE VALDELSA

Nel cuore della Toscana hanno trovato una casa, un lavoro, la possibilità di una nuova vita. C’è chi è arrivato sopravvivendo ad un viaggio infernale, chi si è ricongiunto alla famiglia, altri cercavano un futuro migliore. Storie, culture e lingue diverse. Persone che oggi contribuiscono allo sviluppo del tessuto produttivo e sociale. Secondo gli ultimi dati Istat sono quasi 31mila nell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore le persone straniere iscritte all’anagrafe. Tutte insieme rappresentano il 12,92% della popolazione complessiva (la percentuale media regionale si attesta sull’11,5%). Il comune dove si registra il maggior numero di residenti stranieri è Santa Croce sull’Arno con il 22,46% seguiti dai comuni di Fucecchio, pari a 16,97% , ed Empoli con il 16,11%. I flussi in ingresso sono tornati quasi ai livelli pre pandemia con una crescita di permessi di soggiorno per lavoro di cui hanno beneficiato in maniera consistente i cittadini ucraini in fuga dalla guerra in corso.

Chi arriva non viene abbandonato a se stesso. Nel corso degli anni sono stati attivati tanti progetti per favorire l’inclusione dei migranti sul territorio e il consorzio CoeSo Empoli ne è stato e ne è protagonista, intervenendo su più fronti. Fondamentali si sono rivelati i Punti informativi per cittadini stranieri: dal 2020 a oggi sono 7 gli sportelli attivi, che forniscono consulenza e assistenza sulle pratiche di soggiorno offrendo informazioni, orientamento, consulenza e assistenza sulle normative in maniera di immigrazione. COeSO Empoli inoltre, a partire dal 2017, grazie all’Unione dei Comuni, e alla collaborazione con Oxfam Italia, Cooperativa La Pietra d’Angolo, Misericordia di Empoli e di Certaldo, aderisce al Sistema di accoglienza e integrazione. Obiettivo primario è creare le condizioni necessarie per garantire ai beneficiari la possibilità di raggiungere autonomia ed emancipazione, attraverso l’attivazione di percorsi di inserimento socio-economici. "Ad oggi oltre 250 persone hanno beneficiato di attività e percorsi rivolti all’integrazione attraverso supporto legale, accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari, l’insegnamento della lingua italiana, il supporto per la ricerca di nuove abitazioni e un servizio di orientamento e inserimento lavorativo - spiega Maurizio Cei, responsabile Area immigrazione e inclusione COeSO Empoli -. Dal 2017 a oggi nell’Empolese Valdelsa sono stati avviati 94 tirocini lavorativi in 30 realtà, tra aziende, associazioni, cooperative, attività commerciali, di cui 17 si sono trasformati in contratti lavorativi stabili". Secondo i dati 2021 dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro i soggetti in cerca di lavoro provenienti da Paesi a forte pressione migratoria sono 6.270 a fronte delle 7.746 comunicazioni di avviamento pervenute ai servizi per l’impiego.

Irene Puccioni