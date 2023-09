Costretta a lasciare casa: "Non so dove andare"

EMPOLI

Le chiavi dovranno essere riconsegnate domani mattina alle 10 alle proprietarie di casa. Ad uno dei civici di via Duprè, a Empoli, vive da dieci anni Rossella Gazzarri con i suoi due amici, gli unici che oggi le sono rimasti: il gatto Geronimo e il cane Scooby. "Non ho idea di dove andrò, come riuscirò a sistemarmi. Sto attraversando un periodo delicato, difficilissimo, e affrontare uno sfratto è complicato". L’odissea per la famiglia della 51enne empolese comincia alla fine del 2020. "Con la morte di mio fratello – racconta Gazzarri – è venuto a mancare un reddito, in una situazione già compromessa. Negli ultimi tre anni ho dedicato ogni giorno della mia vita ad accudire mia madre, che una brutta polmonite si è portata via a fine agosto di quest’anno. Oggi sono sola, disoccupata e impossibilitata a sanare il debito con le proprietarie di casa che – lamenta la donna – hanno rifiutato anche gli aiuti che potevano essere erogati dal Comune tramite il bando sulla morosità incolpevole".

Da una parte la proprietà, che intende liberare l’appartamento. Dall’altra la donna - invalida civile all’80 per cento, con una pensione di 300 euro - che da un paio di anni non riesce a pagare la quota mensile dei 500 euro per l’affitto e che ora cerca una soluzione. "Lo sfratto – spiega Gazzarri – lo avevamo da tempo. E’ stata nominata un’amministratrice di sostegno per mia mamma, che avrebbe dovuto aiutarci a trovare un alloggio. Mi sono sempre occupata io di lei, per non pagare una badante. Eravamo molto legate, e ora che non c’è più, oltre al lutto, c’è il dolore per una casa da lasciare". Le condizioni di salute della signora, non aiutano. "Sono stata costretta ad assentarmi dal lavoro per lunghi periodi a causa di una forte depressione certificata ancora oggi dallo psichiatra che mi ha in cura".

Gli assistenti sociali hanno in carico Gazzarri, per la quale sarebbe stato trovato un alloggio al Pozzale, in emergenza abitativa, in condivisione con altre persone. Un’alternativa che preoccupa la donna. "Con il mio disagio psicologico, non sono tranquilla all’idea di dover condividere una stanza o un bagno con sconosciuti. Mi mette a dura prova questa condizione. In più, non sono accettati animali e io non vorrei separami dai miei amici a quattro zampe. Non chiedo una reggia, ci mancherebbe. Ma una soluzione che possa ospitarci tutti e tre insieme in attesa di ricostruire, piano piano, la mia serenità". Y.C.