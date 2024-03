Costagli racconta il vino in Rete: "È iniziato tutto con il lockdown. Il mondo ama la nostra eccellenza"

La città del cuoio, appunto, di per sé magari no. Ma tutto intorno sì: ci sono terre del vino, ed altre oggi in embrione potrebbero presto affacciarsi alla ribalta, grazie ad un blogger che è partito proprio dalla patria di Indro Montanelli. Stiamo parlando di Simone Costagli (nella foto), 27 anni, fucecchiese ‘Docg’ (visto che siamo in tema, concedeteci l’ironia), enologo e wine communicator ovvero, nella traduzione letterale dall’inglese, “comunicatore del vino“. Grande formazione alle spalle "come studente di enologia a Pisa – spiega il diretto interessato – e blogger in seguito alla quarantena per il Covid-19". Il terribile lockdown di esattamente quattro anni fa, dovuto all’emergenza coronavirus, ha sollecitato risorse nascoste in Simone. Un recente intervento nel cuore del Chianti Classico, a Castellina, ha ribadito la sua competenza e valore.

"Come sono diventato blogger? Tutto è nato durante quella quarantena – spiega – ero studente di enologia, a Pisa, e come tutti sono stato costretto in casa. Mi sono detto: parliamo tramite i social. Il mio mondo è il vino, e sono partito per questa esperienza raccontando le aziende della nostra zona, l’Empolese, e di altre in Toscana. C’è stato un bel risultato, e ho deciso di continuare". Simone Costagli racconta così un mondo, quello del vino di qualità, che è in continua evoluzione. Come lo vede in prospettiva? "Il vino toscano, e italiano in generale, potrà essere in forte crescita. Ci sono zone vocate celebri come Chianti, Montalcino, Montepulciano, ma anche realtà più piccole e ad oggi meno note che tuttavia lavorano molto bene". Ed è qui che un blogger come Simone Costagli può fare la differenza. Nel Chianti, Costagli ha partecipato nei giorni scorsi ad un evento chiamato ‘Blind Blogger Testing’ (giunto quest’anno alla sedicesima edizione) che si è svolto a Castellina, a Villa Trasqua di proprietà della famiglia Hulsbergen. Come ha sottolineato egli stesso, dietro ad un grande vino si apre un altrettanto grande territorio, e l’etichetta è la sua porta d’accesso.

A Castellina, Costagli ha parlato di Montalcino portando ulteriore lustro a questa nostra eccellenza riconosciuta nel mondo. Appunto, come accennato Fucecchio potrà non essere automaticamente associata al vino, ma a pochi passi troviamo il Chianti Colli Fiorentini, Chianti Montalbano, Montespertoli, Chianti Colline Pisane, le terre del Bianco Empolese. E’ il mondo da cui è partito Simone Costagli per raccontare a migliaia di persone il fascino ‘evergreen’ del vino, per estendersi al territorio nazionale: il dato è oggettivo, ad esempio su Instagram i follower si contano ormai davvero a migliaia.

Andrea Ciappi