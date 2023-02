"Così si incide sui redditi e si penalizzano le mense"

Documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2023 non piacciono alla Lega. "Incide sui redditi, penalizza le mense scolastiche, triplica le risorse per il recupero degli abbandoni, riconosce di volersi interessare all’Enriques senza condividere con il Consiglio e mette la sicurezza in fondo alla classifica, oltre ad ammettere difficoltà per la realizzazione dei progetti Pnrr". Il commento della capogruppo del Carroccio Susi Giglioli è molto duro. "Sparisce il progetto di Villa Meleto, in prima posizione lo scorso anno, e appaiono la 429 da concludere, il raddoppio ferroviario da portare a termine e l’ospedale da riaprire. Tutte opere strategiche importantissime ma non identitarie del territorio comunale e soprattutto da decenni in fase di realizzazione. Stessa propaganda sul capitolo sicurezza che elenca dettagliatamente nel Dup quello che il comune non può fare ma di fatto ad oggi mancano ancora le telecamere ai varchi di entrata e uscita del paese, non ci sono contratti di vigilanza privata direttamente sottoscritti dall’amministrazione e non ci sono controlli incrociati efficienti che permettano anche solo di rilevare illeciti nelle utenze". Critiche anche nei confronti della nuova tassa sui rifiuti. "Con la Taric perdiamo il controllo sulle utenze della spazzatura, ma triplica la somma che il l’amministrazione investe per il recupero degli abbandoni che rimane sempre in capo al Comune, questo nonostante l’istituzione degli ispettori ambientali".

Capitolo scuola. "Fa piacere - dice Giglioli - trovare l’Istituto Enriques nel Dup, ma la speranza di avere aggiornamenti frequenti in consiglio viene immediatamente contrastata dal sindaco e la partecipazione non c’è". Un commento sulle tasse. "Gli aumenti su Irpef e mensa vengono giustificati dall’aumento delle bollette anche se è in previsione un’imminente riduzione e in più manca il concetto della progressività, mentre per quanto riguarda la mensa l’aumento dal 10 al 15% andrà a gravare esclusivamente e di nuovo su chi ha sempre pagato. Polemiche infondate invece sul Pnrr: si sa che i tempi sono quelli e non li decide il Governo".