’Cose del gender’ Ecco svelato il libro

Sarà mercoledì prossimo la presentazione del libro che ha scatenato roventi polemiche tra Comune e Fratelli d’Italia. Un’iniziativa della biblioteca comunale Indro Montanelli nell’ambito della rassegna Notti di mezza estate: tre aperture straordinarie serali per poter usufruire dei servizi della biblioteca e vivere il parco Corsini sotto le stelle. Il secondo appuntamento ospita infatti la presentazione del libro ’Cose del gender. Testimonianze Lgbtqiap+" a cura di Pomo di Venere e Carmignani Editrice. Si tratta di un’antologia nella quale variəautoriə raccontano i propri percorsi verso l’autoconsapevolezza d’identità di genere o orientamento sessuale. Un invito alla riflessione sulla piena libertà di scoperta ed espressione di sé. Per i più piccoli tante storie sui temi dell’amicizia, dell’accoglienza, dell’empatia verso l’altro e della diversità vista come valore aggiunto (per bambini dai 6 ai 10 anni). L’appuntamento è per il 19 luglio alle 21,30. La terza serata mercoledì 26 luglio.