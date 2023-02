Cosa nascondi negli occhi Un romanzo d’amore e di conquiste

EMPOLI

Nuovo incontro tra pubblico e autori alla libreria NessunDove in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, dove oggi alle 18.30 si terrà la presentazione del libro "Cosa nascondi negli occhi" di Mattia Compagnucci. Il protagonista del romanzo dello scrittore di Montespertoli è Matteo, un ragazzo appassionato di cucina, che si trasferisce per l’estate dalla nonna, nella sua casa in campagna, e decide di trovare lavoro in un’azienda vinicola. Una volta assunto, la sua vita cambia con l’incontro di Maya, la figlia del proprietario, un uomo diffidente e autoritario.

Tra i due nasce sin da subito un amore totalizzante, che verrà coltivato nonostante la lontananza e la disapprovazione del padre di lei. Mattia Compagnucci, con una narrazione dal ritmo incalzante e coinvolgente, riesce a parlare del quotidiano e ci ricorda che, di fronte a un sentimento vero, è possibile affrancarsi dal passato e lasciarsi finalmente andare a un nuovo inizio. Si tratta della terza opera dell’autore dopo il romanzo giallo "Questione d’onore", ambientato a Firenze e il libro di cucina "I sapori di casa", un ricettario nato dai video pubblicati sui social durante il lockdown.