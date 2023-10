Cosa faranno i sindaci a luglio. Fra ritorno al passato e novità. E tutti dicono: "Lo rifarei subito"

Sono stati alla guida delle città dell’Empolese Valdelsa per dieci anni. Per la maggior parte degli 11 sindaci dell’Unione, l’attuale è l’ultimo mandato in carica. E poi che succederà? Abbiamo chiesto ai diretti interessati cosa faranno a luglio 2024? Torneranno al vecchio lavoro o ne sceglieranno uno nuovo? Lasceranno la politica? Rifarebbero il sindaco? Ecco le loro risposte.

"Tornerò a fare quello che facevo prima, cioè la libera professione come geologo - dice Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci - e continuerò a fare politica. Si può essere militanti attivi anche senza avere incarichi istituzionali. Fare il sindaco è il “mestiere” più difficile e più bello che possa esistere, un’esperienza totalizzante che rifarei senz’altro. Ma sono abbastanza cosciente per capire che per peculiarità e delicatezza, il ruolo istituzionale di sindaco deve avere un inizio e una fine".

Anche Alessandro Giunti, primo cittadino di Capraia e Limite, ha una visione chiara del suo futuro post elettorale. "Continuerò a fare l’avvocato, professione che non ho mai abbandonato del tutto e ho portato avanti col poco tempo che mi lasciavano i miei impegni da sindaco. Ho sacrificato un po’ la mia famiglia e ho rinunciato alle ferie, ma ce l’ho fatta. Se lascerò la politica? No. L’impegno politico per me è una passione nata da ragazzo e le passioni non si lasciano. Fare il sindaco è stata un’esperienza bella e formativa e sì, lo rifarei. Mi sono sentito utile alla mia comunità. Non potrei fare il sindaco di un altro paese, per me non è stato un lavoro, mi sono messo a disposizione della mia comunità e mi ha gratificato farlo".

Alessio Falorni, che guida il Comune di Castelfiorentino, non ha ancora deciso cosa lo aspetta a luglio 2024. "Non è semplice rispondere, perché ho diverse proposte dal settore pubblico e dal privato. Comunque vorrei qualcosa che mi permetta di costruire, perché mi sento bene quando faccio le cose. Lasciare la politica? Non è un pensiero che mi assilla. Non mi ritengo una persona adatta a ricoprire tutti i ruoli e quindi le proposte che ricevo devo valutarle con attenzione, ma il sindaco sì, lo rifarei subito. Mi ha permesso di conoscere la mia comunità e fare tante cose che hanno inciso e incideranno sulla vita delle persone. Portare la responsabilità di 17.000 persone sulle spalle è bello e appagante. Non è una bazzecola, ma ti riempie e ti fa sentire vivo".

"Montelupo resta nel mio cuore – risponde il sindaco Paolo Masetti - ed è probabile che torni al lavoro che facevo prima, cioè responsabile della protezione civile. Non so se nella Città Metropolitana o in altri contesti, ma il mio futuro va in quella direzione. Comunque continuerò a essere impegnato nella mia Montelupo e a seguirne l’attività politica. Il sindaco lo rifarei, perché nonostante il sacrificio c’è una grande gratificazione nel fare qualcosa per la propria comunità. Questa è la ragione per cui se tornassi indietro lo rifarei senza alcun dubbio".

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, non sembra pensare troppo al futuro: "Ora mi concentro su questi ultimi otto mesi per concludere tante opere iniziate poi deciderò quale strada intraprendere. Sono molte le competenze che si acquisiscono con un’esperienza come questa, spendibili sia nel privato sia nella pubblica amministrazione. La politica? Non si lascia mai, se la fai per passione e servizio. In questi anni ho incontrato persone chiamate a ruoli istituzionali da anni che hanno conservato questa idea di missione come il primo giorno e altre che dopo pochi mesi hanno sviluppato l’idea della politica come carriera personale. Io sono grata alla mia famiglia da sempre di sinistra, con nonni mezzadri e genitori artigiani, che mi ha trasmesso l’idea che la politica è un impegno da vivere con libertà e spirito di sacrificio per migliorare la vita delle persone non per cambiare la propria".

"Per chi ha questa idea della politica - conclude Barnini – non esiste un compito più importante, gratificante e onorevole del sindaco. Dieci anni sono lunghi e si fanno anche errori, ma io non posso che arrivare in fondo con estrema gratitudine nei confronti degli empolesi per avermi dato fiducia e permesso di assumermi una così grande responsabilità".

(1-continua)