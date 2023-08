Corte dei conti e Multiutility Le opposizioni si schierano "La società così non va bene"

Frenata multiutility? Dipende dai punti di vista. Mentre Alia rassicura sul progetto e garantisce sulla bontà del percorso intrapreso nei mesi scorsi, le preoccupazioni da destra e sinistra arrivano all’indomani del parere della Corte dei conti su una richiesta avanzata dal Comune di Loro Ciuffenna. L’organo di controllo contabile sembra essere perentorio nell’affermare che la fusione per incorporazione di soggetti che gestiscono servizi pubblici anche nell’Empolese Valdelsa sia all’esito considerata legittima solo se la titolarità di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali faccia capo a capitale interamente pubblico. Un’indicazione che striderebbe con la quotazione in borsa perché Consiag, una delle aziende confluite in Alia, è titolare di infrastrutture.

"Mettere insieme Alia, Publiacqua e Consiag, oltre alle altre società interessate dalla fusione, è possibile solo se il privato viene tenuto fuori", dicono in una nota congiunta i consiglieri fiorentini Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune, Roberto De Blasi e Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle e i loro colleghi empolesi Leonardo Masi e Beatrice Cioni di Buongiorno Empoli e Anna Baldi, sempre del Movimento 5 Stelle. "Firenze, Empoli e Prato in accordo con Pistoia, con un asse Pd-Fratelli d’Italia – proseguono – stanno tentando di andare avanti a prescindere dagli altri enti locali, giocando sul loro peso. Ma le regole devono essere rispettate. Ora che succede? Sarà forse il caso di fermare tutto, ricordarsi il referendum sull’acqua pubblica e lasciar esprimere la cittadinanza con le amministrative del 2024?". Le preoccupazioni arrivano anche da destra. "La risposta fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana pare inequivocabile e getta a nostro avviso pesanti ombre sul processo di gestione dei servizi come ipotizzato. L’ipotesi di commistione con il privato e la quotazione in Borsa sembrano non essere consentiti – dice il consigliere di Montelupo Daniele Bagnai – e per quanto di competenza , il gruppo consiliare Montelupo Nel Cuore-Centrodestra Per Montelupo ha rivolto un’interpellanza al sindaco per conoscere quali siano le valutazioni a margine della delibera della Corte dei conti e se e come eventualmente si intenda portare avanti il progetto. Urge a nostro avviso il coinvolgimento dei consigli comunali, le cui originarie delibere contengono processi che a noi paiono irrealizzabili stante la posizione della Corte dei Conti".

Duro commento anche da parte di Rifondazione Comunista regionale. "Adiremo tutti gli strumenti a ogni livello – regionale e locale – affinché il pronunciamento della Corte dei conti – in primis a tutela delle cittadine e cittadini in quanto dietro l’angolo c’è la responsabilità dei Comuni, ma anche della regione, relativamente al potenziale danno erariale – sia debitamente ottemperato. Con tutte le dirompenti conseguenze del caso", si legge in una nota.

t.c.