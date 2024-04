Corse e prime strategie . La Buca si prepara al Palio

Occhi puntati sulla pista. È filata liscia, nonostante la pioggia, la seconda delle due sessioni delle Corse di Primavera, il tradizionale evento che precede il Palio di Fucecchio. Una giornata in cui le 12 contrade hanno avuto la possibilità di vedere all’opera i cavalli che potranno poi essere i protagonisti nella gara del 19 maggio. Avanti col secondo round, dunque; la sessione si è svolta a partire dalle 10.30 andando avanti fino alle 15 dalla Buca d’Andrea di piazza Aldo Moro. Dieci le batterie, su una pista recentemente ristrutturata che, tra l’altro, per essere ancora più performate necessita di tanta acqua (il nuovo fondo permette la corsa anche in condizioni meteo avverse).

Per l’occasione dai fantini e dai visitatori è stato osservato anche un minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Viti, veterinario della contrada Porta Raimonda, autentico contradaiolo e conosciuto anche dal Palio di Siena dove ha lavorato per il Valdimontone. Un professionista stimato scomparso il 14 aprile scorso. A meno di un mese dalla manifestazione fucecchiese, quest’anno giunta alla 43esima edizione, la Buca si è preparata ad accogliere 66 cavalli, tra cui scuderie note, tanti big e nomi altisonanti. Borghesia, Arsenico Lupin e Blue Star hanno lasciato il segno, l’auspicio è di ritrovarli il 15 alla tratta, con l’estrazione a sorte dell’accoppiamento tra contrade e cavalli iscritti alla corsa. Un sabato da attenzionare, insomma, durante il quale iniziano le prime strategie. Il prossimo appuntamento di avvicinamento al Palio sarà il 12 maggio con la Sfilata dei bambini e il Palio in gioco, il 14 invece la presentazione del Cencio alle 21. Lo scorso anno Gavino Sanna su Banzai ha portato alti i colori di Sant’Andrea, che con sette Cenci all’attivo risulta essere la contrada più vittoriosa di tutte. "Ma non ci adagiamo sugli allori – assicura Katiuscia Torino, governatrice dei rosso verdi al secondo mandato –. Lavoriamo tutto l’anno per restare competitivi e attivi e fare del nostro meglio in gara. Non ci accontentiamo mai. Saremo in pista con le nostre competenze; naturalmente ci vorrà anche un pizzico di fortuna".

Y.C.