Corse di primavera, che entusiasmo Strategie, volti noti e nuovi talenti "Una grande vetrina in tutta l’Italia"

E’ aria di Palio. Una lunga giornata dedicata alla presentazione del parco cavalli - oltre 80 - ha segnato l’apertura della stagione paliesca. Grandi nomi, una Buca "partecipata", con le contrade pronte a studiare cavalli, fantini, strategie e tanti volti noti del mondo del Palio in arrivo a Fucecchio da tutta Italia. Ai canapi il mossiere è Andrea Calamassi, e via con la prima sessione delle Corse di Primavera, tra big, talenti da scoprire e fantini in cerca di visibilità. La prima batteria è una conferma: quella di Giuseppe Zedde su Aiò de Sedini, coppia vincitrice del Palio d’Asti in settembre. Le corse preliminari alla scelta dei 12 che rappresenteranno le contrade il prossimo 21 maggio proseguono con Ceccomitocca montato da Federico Guglielmi, in prima posizione dopo quattro mosse non valide nella seconda batteria.

La terza se la prende Alessandro Cersosimo con Zio Fester, la quarta ha un tempo velocissimo con Adrian Topalli che vola su Sultano da Clodia. In quinta corsa torna Zia Zelinda, sua la vittoria del Palio di Fucecchio nel 2022 con Dino Pes: un sodalizio che si riconferma vincente anche stavolta. La mattinata si chiude con qualche cambio di monta rispetto al programma, ma tutto fila liscio. La competizione riprende alle 15 con le 7 batterie del pomeriggio e una serie di soggetti - sia nuove che vecchie conoscenze - da tenere sott’occhio. E’ Adrian Topalli con Carilbom ad aggiudicarsi la sesta batteria.

Si ritira Pusceddu su Ultimo Baio nella settima (l’unica a 5) dove Bosea lascia tutti gli altri indietro. L’ottava sfida è vinta da Vanadio Da Clodia montato da Nino Manca mentre nella terzultima si distingue Andrea Chessa su Assueoro. Di nuovo primo al palo nella decima batteria Adrian Topalli con Aiò su Nanni. Antonio Siri con Calliope da Clodia prima, e con Bramosu de Camapeda, poi, fa il resto. "Ci affacciamo all’edizione 2023 sorridendo e con tanta voglia di farci vedere da tutta l’Italia - commenta il sindaco Alessio Spinelli - In questi anni abbiamo lavorato molto per migliorare la nostra manifestazione. Continueremo a creare eventi per nuovi indotti turistici e culturali oltre che di rievocazione storica". La prima giornata delle Corse di Primavera suggella l’inizio di un’annata di grande partecipazione - come confermano i presidenti di diverse contrade - con cene ed eventi da sold out. In previsione del Palio c’è attesa per la sfilata da 1200 figuranti e le contrade si stanno già esercitando. Ora l’attenzione è per il gran galà dei musici e degli sbandieratori di domenica prossima in piazza Veneto. A ruota il 15 la seconda giornata di Corse: la macchina del Palio ormai è in moto e sfreccia via libera.

Ylenia Cecchetti