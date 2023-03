Corse di primavera Aperte le iscrizioni

Verso il Palio, ancora un appuntamento importante. E’ quello con la seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma per il prossimo 15 aprile. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ma a differenza delle edizioni precedenti, per formalizzare l’atto di candidatura è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito del Palio di Fucecchio. All’iscrizione andranno allegati i documenti richiesti in un’unica soluzione seguendo i vari step proposti dal sistema. Il referente che iscrive il cavallo dovrà già avere con sè tutta la documentazione necessaria, ovvero copia di apposita assicurazione di responsabilità civile contro terzi del cavallo, certificato agonistico del fantino in corso di validità, copia di assicurazione di responsabilità civile contro terzi del fantino e documento d’identità in corso di validità. Una volta completata la procedura, il sottoscrittore riceverà una mail contenente il modulo di iscrizione compilato e a lui intestato. Il documento potrà poi essere inviato attraverso un secondo modulo firmato digitalmente oppure firmato in originale e scannerizzato: questo passaggio, opzionale, permetterà di saltare le operazioni check-in in Buca e quindi velocizzare l’ingresso. Coloro che non effettueranno questo secondo invio saranno comunque iscritti ma dovranno effettuare il check-in il giorno delle corse. Per procedere c’è tempo fino alle 19 di domenica 9.