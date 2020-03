Empoli, 18 marzo 2020 - Il meritatissimo successo, la corsa a organizzare tutto, l'attesa di prendere il volo destinazione Londra e alla fine, invece, l'imprevisto. Un fulmine a ciel sereno chiamato pandemia da Covid-19, tutt'altro che una cosa di poco conto, quella che ha costretto Irene Quercioli, libraia della Libreria Rinascita di Empoli, a rivedere i suoi piani.

Vincitrice della prima borsa di lavoro Nick Perren, istituita da James Daunt, amministratore delegato di Barnes & Noble e Waterstones, catena di librerie di fama internazionale, si è meritata un periodo di lavoro in una delle librerie in giro per il mondo a sua scelta. E la 34enne originaria di Fiesole, ma ormai empolese di adozione, aveva optato per la a Waterstones, a Covent Garden nel pieno centro di Londra.

«Sarei dovuta partire proprio sabato, il 14 marzo, per iniziare con il lavoro lunedì 16 – racconta la giovane, che non ha comunque perso il sorriso –. Non è stato facile rinunciare, in un primo momento. Ammetto che qualche lacrima mi è scesa, ma giusto il tempo di relativizzare: quello che sta accadendo è di gran lunga peggiore, ci sarà tempo per recuperare».

L’esperienza londinese è soltanto rimandata. «Sì, per fortuna. Mi ero resa conto già dall’8 marzo che sarebbe finita male, anche se in un primo momento ero fiduciosa: in Inghilterra non sembravano esserci problemi particolari per l’ingresso. E nella nostra zona i negozi erano aperti, come gli aeroporti».

Una tranquillità spezzata dal decreto che ha reso tutta Italia zona rossa. «A quel punto, ho inviato una mail agli organizzatori: ho spiegato come stavano le cose e mi hanno risposto con grande comprensione, spiegandomi che avrebbero rimandatola mia trasferta».

Dunque, non resta che attendere tempi migliori, magari smorzando la noia con qualche buona lettura. «Ho appena finito l’ultimo di Michel Bussi, "Forse ho sognato troppo", ora mi dedicherò al libro del mese consigliato dallaRinascita, "La forza della natura". Senza libri mai", conclude la 34enne.