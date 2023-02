Coriandoli, maschere e stelle filanti Dove festeggiare nel fine settimana

EMPOLESE VALDELSA

Sono state migliaia le persone che hanno partecipato alla prima sfilata del Carnevale 2023 organizzata a Sovigliana, Vinci. Dopo due anni di stop, piazze da tutto esaurito e maschere per tutti i gusti: rivedere i carri allegorici, con tanti bambini sfilare su Viale Togliatti, è stata una gioia. E la festa continua con il "Carnevale delle Due rive" che sarà riproposto alle 14,30 di domenica. Dalle 15 di domani invece, in piazza Vittorio Veneto a Limite sull’Arno, la Casa del Popolo in collaborazione con la Pro Loco di Capraia e Limite organizza giochi ed animazione con lo spettacolo di magia del "Magico Desideri". Spazio a truccabimbi, baby dance e bolle giganti senza trascurare l’area ristoro con ficattole, bomboloni, crepes e panini. Il giorno successivo tocca a Capraia Fiorentina dove dalle 14 in piazza Madre Teresa di Calcutta andrà in scena il "Carnevale a Capraia" con stand gastronomico, musica e l’animazione dell’associazione "La Valigia Blu" e di "Cammini d’arte".

Ma la mappa degli eventi in occasione del Carnevale tocca tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa e quello in arrivo si prospetta come un weekend denso di appuntamenti. Sempre domenica dalle 15 alle 19 in piazza del Popolo a Montespertoli, via alla seconda edizione di "CarnevalSpertoli", manifestazione che sarà aperta dal coro dei Montegufetti accompagnato dalla Filarmonica Amedeo Bassi. Già oggi ci si veste a festa a Montelupo Fiorentino con "A Carnevale ogni storia vale", il laboratorio a cura della cooperativa Ichnos che si terrà al Museo Archeologico dalle 17 alle 18.30.

E’ un mese di febbraio tutto da vivere quello che animerà gli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Letture, laboratori e iniziative dedicate al Carnevale riprendono domani con un doppio appuntamento, alle 10 e alle 11. Il 16 al Centro Giovani Avane in via Magolo tutti invitati a "Maschere fai date: arriva il Carnevale" per bambini dai 4 ai 10 anni. E si continua sabato 18 con "Vi sentite più Arlecchino, Pulcinella o Colombina?", alle 17 nella torre del racconto della biblioteca. Domenica 19 dalle 16 in via Tinto da Battifolle e in piazza della Vittoria ci sarà la sfilata dei carri allegorici, aspettando alle 18.30 il "Falò del Re Carnevale" con il suggestivo spettacolo pirotecnico sull’Arno. Il Carnevale è green e dedicato al mondo della fiabe Disney a Castelfiorentino che propone "Un Castello di Favole" per il 19 febbraio. Bandito l’uso delle bombolette, pioggia di coriandoli e stelle filanti alle 15 in piazza Kennedy dove i partecipanti potranno incontrare i "buoni" e i "cattivi" delle fiabe.