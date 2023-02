Coppia d’anziani derubata di soldi e gioielli, la Cassazione manda definitive le pene

La Cassazione manda definitiva la sentenza della corte d’appello che, confermando la decisione del giudice fiorentino, aveva accertato la responsabilità penale di Luky Cavazza 39 anni, e Lena Hudrovich, 35 anni, per furto in concorso ad una coppia di anziani commesso a Certaldo ìl 7 ottobre 2014 e aggravato dalla destrezza e dall’avere approfittato delle condizioni soggettive delle vittime, di età avanzata e tale da ostacolare la privata difesa. Ai due imputati è stato attribuito il furto di 800 euro, una fede nuziale, un anello, una collana e un paio di orecchini, monili tutti in oro, che furono sottratti nell’appartamento della coppia – secondo l’accusa – dopo aver indotto l’anziano a consentire l’accesso all’interno del condominio, con la scusa di dovere ritirare le chiavi di un appartamento di altro condomino, dimostrando di conoscere l’identità di alcuni abitanti del palazzo. Secondo quando venne ricostruito, e riportato in sentenza, una volta dentro casa, Cavezza distrasse la padrona di casa facendola conversare con lui, mentre Hudrovich frugava nelle altre stanze per impossessarsi della refurtiva, avendo fatto ingresso nell’appartamento con la scusa di dover usufruire dei servizi igienici. Dopo la sentenza l’appello gli imputati hanno ricorso per Cassazione. In particolare la difesa del 39enne aveva lamentato, tra altri aspetti, agli ermellini "l’esito di una attività di riconoscimento fotografico che in sé non poteva ritenersi attendibile" e la mancanza di precisione di elementi indiziari relativi alla circostanza di essere stato visto con la compagna nelle stesse zone del furto. Secondo la Cassazione tuttavia, la Corte di appello ha espresso "un giudizio logico e motivato di attendibilità" riguardo le individuazioni fotografiche.