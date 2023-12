Coperte, tè caldo e sorrisi. Gli angeli della Misericordia per strada tra i senzatetto

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

Sono le 21 il termometro segna 4 gradi. Nella cucina della Misericordia di via Cavour, c’è il via vai. Chi ha staccato dal turno si è seduto per una spaghettata con ancora la divisa indosso, altri si preparano a partire. La mappatura delle persone in difficoltà è chiara, ma ogni sera è un’incognita. Il servizio di Unità di Strada questa settimana è coperto da tre volontari, abbiamo passato una nottata con loro. Gabriele Mascalchi studia Infermieristica, ha solo 20 anni ed è parte della Confraternita da quattro. "Sono le prime uscite – racconta mentre mette a bollire il tè –. In base alle segnalazioni che ci arrivano, portiamo ai senza fissa dimora che avrebbero necessità di un posto letto, una bevanda calda, delle coperte e illustriamo la possibilità di essere trasferiti nella struttura di accoglienza di Casenuove". Che è un’ancora alla quale aggrapparsi, ora che il freddo è tornato ad affondare il morso. "È difficile convincere le persone a farsi aiutare. C’è chi si sente al sicuro in strada. Ma per tutti il momento del freddo è duro da combattere. Per questo portiamo generi di prima necessità e qualcosa di caldo con cui coprirsi".

Anche Marco Lazzeri, 23 anni e neo laureato, è in turno per l’Unità di Strada. Ha già fatto un’esperienza analoga a Roma, con la Comunità di Sant’Egidio. "Cerchiamo di convincere chi vive ai margini che la loro è una condizione reversibile, non una certezza. Insieme, si può cambiare". Dal magazzino si fa il carico di bicchieri, coperte, cracker, biscotti. "Stasera partiamo dalla stazione, toccheremo poi via XI Febbraio, il parco Mariambini, piazza della Vittoria, piazza Matteotti, via Rozzalupi, il parco della Rimembranza". Un blitz è previsto al parcheggio di Ponzano, ai giardini di piazza Toscanini e in via Susini. Binario 1est, ecco la prima tappa.

Sotto il mucchio di coperte, una voce. È quella di Gennarino, uno dei pochi ad abbattere il muro della diffidenza. Chiede una coperta, accetta volentieri tè e biscotti. "Avete per caso dello zucchero?". Proviamo a scambiarci due parole. "Arrivo dal Veneto, io. Quanti anni ho? Pochi, 52. In Toscana mi ha portato mia sorella, poi nel 2001 è morta e sono finito in mezzo a una strada. Ho altri fratelli, ma nessun rapporto. Qui sto tranquillo". Continua a ringraziare, ma si chiude presto a riccio e rientra nella sua tana. Risalita in ambulanza, la volontaria Tiziana Perini aggiorna il registro. "Quando accettano il nostro aiuto è una gioia". Inghiottiti dal buio, gli angeli della strada con la torcia vanno a cercare nei luoghi sensibili. "Cosa ci spinge a farlo? Quando hai una divisa non giudichi, aiuti il prossimo senza farti domande. Questo ci insegna il volontariato".

La segnalazione su via XI Febbraio è verificata: il giaciglio c’è, un ammasso di stoffe, cartoni e sacchi dell’immondizia. Ma di persone non c’è traccia. Per una mezz’ora il giro è – fortunatamente – a vuoto. Panchine spoglie, cuscini improvvisati e guanti abbandonati sul marciapiede, lì dove forse, tra qualche ora, qualcuno tornerà a riposare. Alle 23.10 l’ultima sosta al parco Mariambini. Su una panca, sotto la pensilina di legno, chiuso in un sacco a pelo c’è un uomo. Immobile, usa le sue sneakers come poggia testa. Al richiamo dei ragazzi non risponde.

"È comprensibile – spiega Tiziana – c’è pudore. Qualcuno si copre ancora di più quando ci vede arrivare. La vergogna è un sentimento comune". Cibo e bevanda vengono appoggiati, silenziosamente, accanto a lui, che non accenna a muoversi. Ma quando risaliamo in ambulanza, accade l’inaspettato; l’uomo esce dal suo sacco, siede e mangia. La squadra esulta, il servizio per stasera si chiude qui. "Bisogna sapere quando fare un passo indietro. Sembrava una sconfitta e invece abbiamo aiutato". Perché il freddo si combatte soprattutto con il calore umano.