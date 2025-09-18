Controlli straordinari. Trovate dosi di droga. Ritirata una patente

EMPOLESE VALDELSADue segnalazioni per uso di droga, una patente di guida ritirata e quattro dosi rinvenute, fra hashish e cocaina, del peso di circa due grammi. Questo è il risultato dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto degli stupefacenti che negli scorsi giorni hanno interessato i comuni di Empoli, Vinci, Fucecchio, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Gambassi Terme. Una task force di uomini e mezzi dei carabinieri della Compagnia di Empoli insieme alle squadre d’Intervento operativo del 6° Battaglione Toscana di Firenze è stata impegnata in servizi “rinforzati”. In totale sono stati quasi 60 i militari e 24 le pattuglie dislocati nelle zone più sensibili dei territori comunali che hanno provveduto a fermare e controllare mezzi e persone. Il bilancio del servizio è stato sicuramente positivo con ben 136 persone identificate, 56 i mezzi, fra moto e macchine, controllati insieme a 10 esercizi pubblici passati al setaccio. Nel corso del servizio sono state eseguite perquisizioni personali e veicolari.

Particolare attenzione, come detto, è stata riservata al contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti. In questo caso sono scattate due segnalazioni alla Prefettura di assuntori ex art. 75 D.P.R. 309/90 e il ritiro di una patente di guida, oltre al rinvenimento di dosi di stupefacente. Nel maxi pattuglione effettuato nell’arco di quattro giorni – di giorno e di notte – è stato controllato anche il rispetto delle prescrizioni imposte per ventisette persone sottoposte agli arresti domiciliari.

I servizi straordinari svolti ormai con periodicità nel territorio dell’empolese valdelsa – viene spiegato in una nota diffusa dal comando provinciale dell’Arma –, hanno l’obiettivo di fornire una presenza concreta ed accessibile al cittadino da parte dei carabinieri nelle aree maggiormente delicate dei comuni interessati.

i.p.