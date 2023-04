Controlli nel bosco, la polizia lo ferma e lui consegna la cocaina

Controlli a tappetto. Un attacco allo spaccio su più versanti. Nei giorni scorsi, il commissariato di Pescia è stata impegnato in alcuni servizi nell’area, interessata da anni dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti, soprattutto nella zona boschiva dei comuni di Fucecchio e Altopascio, ma che interessa anche la zona del Padule a Ponte Buggianese. I servizi, eseguiti con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, portato alla denuncia a piede libero di un marocchino di 41 anni, trovato in possesso di due grammi di cocaina, divisi in due palline, e 15 grammi di hashish in un unico blocco. L’uomo stava percorrendo a piedi una strada secondaria in direzione del centro del paese, quando è stato sottoposto a controllo da parte dei poliziotti. Vistosi scoperto, ha consegnato immediatamente i tre involucri di droga. La successiva perquisizione nell’ abitazione del soggetto – si apprende – ha dato esito negativo.