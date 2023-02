Controlli a tappeto, l’impegno della task force

Polizia e carabinieri, ma anche gli agenti della polizia municipale. La task force impegnata alla stazione non perde giorno senza effettuare controlli a tappeto, ma venire a capo di un degrado che non sembra avere fine è complicatissimo. E proprio il comandante della municipale dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi, spiega che "gli agenti vengono talvolta sgravati da compiti amministrativi proprio per avere più tempo da dedicare al presidio di piazza Don Minzoni". Ma neanche questo, spesso, sembra funzionare. Gli spacciatori, in questo, sono espertissimi: sanno come muoversi tra le pieghe del quartiere e, soprattutto, sanno quanta droga tenere in tasca per rischiare poco o nulla in caso di controlli. Vengono fermati, talvolta segnalati, a volte perfino arrestati, ma nel momento in cui spariscono dalla circolazione arriva subito qualcuno pronto a prendere il loro posto. E qualche giorno dopo tornano di nuovo ‘operativi’. L’area dedita al consumo di droga, specialmente quando si tratta di eroina, sembra invece quella di via Cantino Cantini, alle spalle della stazione. E’ il territorio preferito di fantasmi e tossicodipendenti, che in ogni ora del giorno e della notte si appostano negli angoli per una dose. Spesso non si curano neanche di nascondersi, ma fanno tutto alla luce del sole e lasciano siringhe e sporcizia in bella vista.

In ogni caso, sempre dalla polizia municipale, arriva la conferma dell’impiego dell’unità cinofila, arrivata appositamente per aumentare l’efficacia dei controlli che vengono effettuati in zona. Un altro punto critico è rappresentato dal parcheggio di via XI Febbraio, che il sindaco Barnini ha dichiarato di voler riportare a raso rimuovendo il piano superiore. In effetti la zona più degradata è proprio quella sottostante la copertura, dove balordi e spacciatori possono rifugiarsi da occhi indiscreti e trovare nascondigli adeguati per la droga.