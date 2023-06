Contro il rischio allagamenti "Mettete allarmi elettronici per il controllo dei sottopassi"

Il problema dei sottopassi e della loro sicurezza al centro dell’agenda di Azione, che torna a intervenire su questioni che riguardano la viabilità. "Con il cambiamento climatico si stanno verificando eventi atmosferici sempre più estremi difficilmente prevedibili, che anche nelle nostre zone hanno provocato gravi danni come il recente temporale che si è abbattuto su Montelupo Fiorentino o come l’evento che colpì il Comune di Cerreto Guidi nel 2014. Dall’inizio di quest’anno - dice il portavoce, Luca Ferrara - secondo un recente studio di Lega Ambiente, nella nostra regione si sono già verificati otto eventi atmosferici catalogabili come estremi. Durante questi eventi, uno dei grandi rischi sono gli allagamenti dei sottopassi. Anche nei recenti eventi alcune persone sono morte perché durante le alluvioni sono rimaste intrappolate con le loro auto nei sottopassi, così come diversi amministratori e tecnici sono stati indagati a causa di questi tristi episodi".

In città, soprattutto per ovviare ai problemi dei passaggi a livello, ne sono stati realizzati diversi. "Chiediamo al Comune di prevedere nel sottopasso di Via dei Cappuccini un sistema di allarme semaforico che, in automatico, quando l’acqua raggiunge un certo livello segnali con un semaforo il divieto di transito e invii in automatico un segnale di allarme su WhatsApp rivolto alla popolazione. Inoltre – dice Ferrara - potrebbe essere molto utile istallare telecamere per verificare che nonostante l’allarme di chiusura del sottopasso nessuna autovettura sia rimasta intrappolata". Per lo stesso motivo si chiede di prendere accordi con l’Anas per quanto riguarda il sottopasso sulla strada statale 67 in zona Terrafino, quello di Ponte alla Stella. "In realtà in quel sottopasso esistono già un semaforo e un cartello che avvisa che in caso di semaforo rosso è vietato il transito. A nostro avviso però un solo semaforo è insufficiente ed inoltre andrebbero installati anche dei cartelli che avvisano del rischio allagamento. Anche per questo sottopasso sarebbe poi utile avere un sistema, che in caso di accensione del segnale di allarme, in automatico avvisi tramite WhatsApp la cittadinanza. Queste misure se introdotte sarebbero sicuramente utili alla mitigazione del rischio e accrescerebbero le misure di prevenzione del sistema di protezione civile locale", conclude Ferrara.