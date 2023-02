"Contro il degrado in zona stazione serve rafforzare la polizia locale"

Dal gassificatore alla multiutility, dalla sicurezza alla viabilità. Le sfide della Lega per il 2023 sono molte, come testimonia il capogruppo in consiglio comunale Andrea Picchielli. La parola d’ordine è opposizione, ma sempre per costruire e mai per distruggere. Nessun no a prescindere, solo la volontà di rispettare il mandato degli elettori.

Cominciamo dal gassificatore: che idea si è fatto della vicenda?

"Che fosse doveroso coinvolgere di più e meglio i cittadini, un po’ come sulla multiutility. In questo caso ce ne hanno parlato a cose fatte e come Lega siamo contrari perché pensiamo che i piccoli comuni, ma anche Empoli, dovrebbero avere percentuali maggiori dentro la holding. Abbiamo paura che non si tuteleranno i nostri interessi".

Keu e Taric: cosa ne pensa?

"Che va bene la copertura, ma dobbiamo stringere i tempi per la bonifica. Sulla tassa dei rifiuti siamo al discorso di prima: è stato incredibile veder arrivare le lettere ai cittadini ancor prima del passaggio in consiglio comunale".

Come presidente della prima commissione si è impegnato spesso sul fronte stadio: ora il sindaco dice che ci siamo… "Me lo auguro, perché è un passaggio chiave per lo sviluppo del Masterplan per lo sport. Convocherò a breve in commissione sia l’Empoli che il sindaco per capire come si va avanti". Un tema caro alla Lega è la sicurezza: a che punto siamo? "Non basta un’ordinanza anti alcool in zona stazione per risolvere il problema. Serve un rafforzamento della polizia locale, altrimenti è inutile prendere certi provvedimenti. Felici per le assunzioni nel corpo della municipale, ma finché non vediamo, non crediamo".

Voi cosa suggerireste all’amministrazione?

"Come dicemmo a suo tempo, vorremmo l’attivazione del progetto strade sicure. Non si tratta di militarizzare la città, ma avere un presidio fisso dell’esercito in quella zona fornirebbe un deterrente ed aumenterebbe la percezione di sicurezza". Sul fronte della videosorveglianza?

"Col nuovo Governo dovrebbero arrivare nuovi fondi. Mi auguro che il Comune sia bravo a intercettarli".

Pnrr: come si sta muovendo l’amministrazione?

"I dipendenti sono stati bravi a intercettare i fondi, ma andrebbe creato un ufficio specifico".

Torniamo sul gassificatore: voi sul tema impianti avete una posizione chiara…

"È necessario farli, ma il progetto empolese aveva tante cose che non tornavano, a cominciare dal luogo. Qui la colpa non è solo del Comune, ma anche della Regione che dovrebbe fare dei percorsi partecipativi veri e prendere delle decisioni".

E sul raddoppio Empoli-Granaiolo?

"Siamo a favore del progetto e dello sviluppo delle opere, ma servono percorsi che spieghino alla gente quello che si sta cercando di fare, andando incontro alle esigenze della popolazione per compensare i disagi che si vengono a creare".

