Contro il Covid e non solo. Vaccini, raddoppiano le dosi. La campagna mette il turbo

La campagna vaccinale mette il turbo. Dalla prossima settimana i medici di famiglia potranno avere a disposizione cinque fiale del siero anti Covid, rispetto alle due che fino ad ora potevano essere ordinate. Sempre dalla prossima settimana è previsto anche l’arrivo della seconda tranche del vaccino anti influenzale. La stagione riservata alla prevenzione sembra dunque proseguire senza intoppi. L’adesione dei cittadini anche sul territorio dell’Empolese Valdelsa è alta: gli anni della pandemia, probabilmente, hanno fatto acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza di certi sistemi di protezione. "Fin dal primo giorno della campagna vaccinale abbiamo avuto le agende piene – dice il dottor Iacopo Periti, medico di base a Empoli e vice segretario regionale della Federazione italiana medici di medicina – Per rispondere alle numerose richieste abbiamo attivato un ambulatorio specifico per le vaccinazioni. Con le dosi che fino ad oggi ci sono state messe a disposizione e con un infermerie dedicato al servizio vengono vaccinate circa cinquanta persone al giorno".

Dalla prossima settimana i numeri dovrebbero aumentare. "Ovviamente dovremmo organizzarci sulle sedute anche perché l’obiettivo è vaccinare quante più persone possibile senza però andare ad interferire su tutte le altre attività ambulatoriali". Per il vaccino anti Covid la priorità della somministrazione da parte dei medici di famiglia è per gli over 80 e le persone fragili. Per l’antinfluenzale la corsia preferenziale è riservata agli over 65 e subito dopo agli over 60; ai pazienti fragili, alle donne in stato di gravidanza e a tutte le categorie di lavoratori che svolgono professioni socialmente utili. "Chi volesse – ricorda il dottor Periti – può effettuare anche la vaccinazione antipneumococcica. E comunque la campagna vaccinale stagionale è utile anche per verificare se si sono fatti tutti gli altri vaccini, se sono necessari eventuali richiami. Perché, è bene sempre ricordarlo, il vaccino è la migliore arma di difesa".

