Contrad’Arte porta in scena “Show“

MONTAIONE

Torna ad aprirsi il sipario del Teatro Scipione di Montaione, che stasera alle 21.15 vedrà in scena la compagnia di Castelfiorentino Contrad’Arte con lo spettacolo "Show" per il secondo appuntamento della rassegna "La grande riapertura". La produzione, con regia e sceneggiatura di Michele Cucchiara e direzione di Ilaria Monzitta, parla di un gruppo di nobili che punta a emarginare tutti coloro che hanno diversità fisiche, e non solo. Ma i "diversi" cercheranno, con forza, la loro rivincita. Si tratta di un Musical, che è il risultato di un lungo percorso artistico avviato nel 2020 durante la prima fase della pandemia, in cui i protagonisti si cimentano in canti e balli. Di fronte al sinistro proposito dei "nobili", i "diversi" reagiranno nei confronti del palazzo al grido "tutti siamo uguali, e tutti hanno lo stesso diritto di vivere una vita felice" avvalendosi dell’aiuto di un istrionico Mike di Castello e Mario "il giornalaio", con un esito non del tutto scontato. Sul palco si esibiranno Sara Barbieri, Carmelo Di Carlo, Mario Barnini, Fabio Volterrani, Marco Silvestri, Marco Lorenzoni, Carlo Campinoti, Daniela Simoncini, Alessandra Bianchi, Ilaria Monfardini, Giulia Guerrieri, Bianca Pacchini, Anna Jahelezi, Alessandra Minucci, Silvia Callaioli, Gabriele Fontanelli, Nicoletta Lamanna, Cinzia Rossati, Gabriella Cantini, Sara Istorico, Sara Mandriani, Elena Ottaviani, Lorenzo Santini e Michele Cucchiara.