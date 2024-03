Conto alla rovescia verso il palio. Si parte con le corse di primavera. La pista si scalda, iscrizioni al via

Si torna in Buca. E che Buca. Con i lavori di miglioramento della pista in via di svolgimento proprio in questi giorni (il cantiere dovrebbe chiudersi presto per la fase dei test) ci si prepara ad accogliere l’appuntamento più sentito dell’anno. Le date sono state ufficializzate: avanti tutta, verso la 43esima edizione del Palio delle Contrade di Fucecchio. I primi appuntamenti resi noti sono quelli con le Corse di primavera che di fatto "scaldano la pista", in vista della sfida vera e propria tra le 12 consorelle. Cavalli e fantini saranno in pista domenica 7 e domenica 27 aprile, due giornate nelle quali, come di consueto, le contrade sfidanti avranno la possibilità di vedere all’opera i cavalli che potranno essere protagonisti poi la penultima domenica di maggio, in occasione del Palio. Per la prima Corsa di primavera le iscrizioni si sono appena aperte. C’è tempo fino alle 19 del 24 marzo per inviare la candidatura: occorre inoltrare la richiesta all’indirizzo [email protected] completa dei nomi del fantino, del cavallo (con indicazione dell’età) e del suo proprietario. Il regolamento è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione. Resta confermata la data della gara che si svolgerà domenica 19 maggio.

Ma tra le Corse di primavera e la sfida vera e propria, ci sono altri appuntamenti importanti da segnare sul calendario. Si comincia il 12 maggio con la sfilata dei bambini e il Palio in gioco. La presentazione del Cencio si terrà alle 21 del 14 maggio, in piazza Montanelli, primo vero avvicinamento al Palio. Il 15 alle 21 invece si torna in piazza per la tratta, momento in cui viene tirato a sorte l’accoppiamento tra contrade e cavalli segnati alla corsa. Il 16 e il 17 andranno avanti le prove in Buca con i fantini pronti a prendere dimestichezza con i cavalli a loro assegnati. Iniziano qui le strategie. Il calendario 2024 va avanti con la firma dei fantini il 18 alle 11 al parco Corsini. Il gran giorno – quello del 19 maggio – si aprirà alle 9 con il corteggio storico e i 1.200 figuranti a sfilare per le vie del paese. Dalle 15 inizia la gara, articolata in tre corse, due batterie di sei cavalli e la finale, di otto cavalli, con i primi quattro classificati delle batterie precedenti. Le Corse di primavera, come detto, saranno la prima buona occasione per testare le condizioni della nuova pista. I lavori hanno previsto l’asportazione della sabbia presente e la realizzazione di un’opera di drenaggio sul manto sottostante. Si passerà poi alla sistemazione della nuova sabbia con un intervento di calibratura e regolazione della pendenza in modo da rendere la pista più performante. E pronta per l’edizione numero 43 del Palio.

Y.C.