Contessa Emilia. Scuola, salute, diritti. Premiato il contributo di tre donne empolesi

EMPOLI

Tre donne capaci di lasciare il segno nella comunità empolesi. Ognuna con il suo percorso, le sue qualità, attraverso le scelte che hanno deciso di intraprendere. Alice Cioni, Giovanna Salvadori e Anna Maria Tinacci sono le donne premiate nel corso della terza edizione del Premio Contessa Emilia. Alla prima è andata la menzione speciale, novità 2024 del premio promosso dal Comune di Empoli e dalla Commissione pari opportunità per accendere i riflettori sul ruolo che le donne hanno avuto e hanno nella società e sulla loro capacità di incidere, contribuendo allo sviluppo dei contesti in cui si trovano a operare. Giovanna Salvadori e Anna Maria Tinacci hanno ricevuto il premio rispettivamente della sezione Donne del passato e Donne del presente. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta in occasione della Giornata internazionale della donna alla presenza della sindaca, Brenda Barnini, dell’assessora alle Pari opportunità, Valentina Torrini, della Commissione pari opportunità del Comune di Empoli, con la presidente Maya Albano. Diciotto le donne segnalate per questa edizione. Ecco la motivazione per Giovanna Salvadori: protagonista della vita sociale e politica di Empoli nel Secondo dopoguerra. Con il suo attivismo sindacale e politico si è battuta per l’affermazione dei diritti delle donne in ambito lavorativo e come prima donna assessora del Comune di Empoli ha contribuito alla nascita delle scuole materne cittadine. Anna Tinacci, invece, ha dato visibilità e risalto alla fibromialgia, una patologia spesso negata, che colpisce prevalentemente le donne e il cui mancato riconoscimento le rende invisibili in ambito sociale e lavorativo. Infine Alice Cioni è stata colei che ha organizzato la manifestazione del 29 novembre 2023 a Empoli, facendosi portavoce della battaglia contro la violenza maschile sulle donne. A dare voce alle storie di ognuna di loro, nel corso della serata, Vania Pucci, attrice e regista di Giallo Mare Minimal Teatro, accompagnata dall’arte dell’artista Ines Cattabriga.

"Questo premio – ha sottolineato la sindaca – ha permesso in queste tre edizioni di conoscere tante figure femminili, di valore, che hanno fatto un po’ più grande la nostra città con le loro storie, i loro vissuti. Il ‘contessa Emilia’ ci ricorda quanta strada ancora dobbiamo fare affinchè le Pari opportunità non siano solo una delega ma siano una responsabilità condivisa e sociale. In questa serata – ha aggiunto - voglio ricordare una grandissima e straordinaria donna del mondo della cooperazione di questo territorio e non solo, che ci ha lasciato qualche giorno fa, Claudia Fiaschi, una di quelle donne che nello svolgere il proprio compito, il proprio lavoro ha sempre cercato di far avanzare non solo se stessa ma tutte le persone con cui lavorava assieme". L’assessora Torrini ha aggiunto: "Sono convita che ciascuno di noi possa dare e debba dare un contributo importante per affermare le donne, i loro diritti e far sì che le donne oggi diventino quello che debbono essere: protagoniste insieme agli uomini della vita sociale, economica e politica di questa società".