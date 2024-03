“Contessa Emilia“, sale l’attesa: "Insieme contro gli stereotipi"

Le donne al centro, nella loro essenza e nei loro talenti. è conto alla rovescai per la terza edizione del premio “Contessa Emilia“: i termini per presentare le candidature sono scaduti e si procede a grandi passi verso la premiazione nella rinnovata Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini. Sotto i riflettori, nel giorno (venerdì alle 21) che per definizione celebra il gentil sesso, due figure femminili che saranno giudicate rappresentative del territorio empolese. Tante le segnalazioni arrivate agli organizzatori da parte dei cittadini. "Da qualche anno ci piace trascorrere l’8 marzo raccontando la storia delle donne di oggi e di ieri, che hanno dato e stanno dando un grande contributo alla crescita della nostra comunità – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini –. È un modo per conoscere ancora più da vicino la nostra città, ma anche per combattere lo stereotipo dell’inferiorità femminile, che ancora si annida nelle maglie della nostra società. Questa terza edizione del nostro “Premio Contessa Emilia“ ha ricevuto tante segnalazioni, venti per le figure femminili dell’oggi e otto per quelle del passato, ed è grande la nostra soddisfazione, sia come amministrazione, che come commissione pari opportunità, per un evento che sta diventando sempre di più patrimonio della città. Invito tutta la cittadinanza a festeggiare con noi l’8 marzo. Come di consueto al termine della serata brinderemo a tutte le donne. Ci saranno molte novità e alcune sorprese da non perdere. Un ringraziamento speciale va alla gioielleria Alino Mancini che anche quest’anno ci ha donato le spille".

Parteciperanno alla serata la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini, l’assessora alle Pari opportunità, Valentina Torrini, la Commissione Pari opportunità con la presidente, Maya Albano e le sue componenti che consegneranno il premio alle due vincitrici. La cerimonia vedrà anche uno spettacolo, caratterizzato da un intervento pittorico/grafico e musicale, pensato su ogni storia e figura femminile presentata dal titolo “Donne del passato e del presente”, realizzato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli. La serata si concluderà con un brindisi per festeggiare tutti i partecipanti all’evento.