’Contessa Emilia’ premia le donne: "Un riconoscimento all’impegno"

La novità dell’edizione 2024 è una menzione d’onore; la commissione valorizzerà una donna empolese, di ieri o di oggi, che ha saputo distinguersi per umiltà, umanità, coraggio e dedizione. Una donna che si è impegnata nel contrasto alla violenza di genere, che ha lottato contro le disuguaglianze, che si è spesa per la propria comunità. Torna così il premio Contessa Emilia, contest ideato dall’amministrazione comunale e dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli per valorizzare quelle donne che, nate o vissute su questo territorio, hanno lasciato o stanno lasciando un segno in città. Un premio per rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società ma anche per promuovere un approccio di genere nel sensibilizzare la società sulle potenzialità femminili. Benvenuta alla terza edizione di un’iniziativa che si rinnova ma che continua a portare avanti una missione importante: stimolare una riflessione sul ruolo delle donne nella comunità di appartenenza favorendo la conoscenza di storie femminili ‘straordinarie nell’ordinario’. Per presentare le candidature c’è tempo fino alla mezzanotte del 12 febbraio. Per partecipare e prendere visione del regolamento è sufficiente utilizzare l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune. Il ‘Contessa Emilia’ verrà consegnato, non a caso l’8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna. "La Commissione pari opportunità – sottolinea la sua presidente Maya Albano – prosegue con il proprio intento di valorizzare le donne, mettere al centro i loro talenti, le loro azioni, i loro vissuti". "Un premio per raccontare le imprese compiute da persone del tutto comuni, spesso donne, che hanno saputo mettersi assieme – evidenzia l’assessora alle Pari opportunità di Empoli, Valentina Torrini – Vogliamo che siano le donne e gli uomini di Empoli a segnarci nomi e storie, per scoprirle o riscoprirle insieme. Quest’anno c’è un motivo in più. Un ulteriore riconoscimento ad una donna che, tra le tante, anche con un solo gesto ha arricchito la nostra comunità".