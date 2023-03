Contenziosi disciplinari Consulenze gratuite a tutela dei sanitari

EMPOLESE VALDELSA

Uno sportello di consulenza e tutela legale gratuito per tutti gli iscritti, ma aperto anche ai non iscritti. È il servizio offerto dalla Uil Fpl Asl Toscana centro per tutta l’area vasta Empoli, Prato, Pistoia, Firenze. L’esigenza di attivare uno sportello di riferimento per i lavoratori della sanità nasce da un dato di fatto riscontrato anche nell’Empolese Valdelsa, come spiegano il segretario e vice segretario Uil Fpl Asl Tc, Marco Tipaldi e Lapo Minniti: "Circa il 10 per cento dei lavoratori nella zona dell’empolese ha ricevuto un provvedimento disciplinare, scritto o verbale. I motivi possono essere vari – chiariscono Tipaldi e Minniti – da un ritardo sul posto di lavoro ad un comportamento non idoneo, come discussioni tra colleghi nei corridoi o davanti ai pazienti. Ma può essere oggetto di richiamo formale anche la reazione ad un’aggressione da parte di un paziente. In tutti questi casi e in molti altri possono scaturire delle controversie tra lavoratori e azienda che creano situazioni di tensione, malessere, incompatibilità sul posto di lavoro".

Il nuovo servizio mette a disposizione un professionista, Carmelo Rinnone, infermiere con competenze in infermieristica legale e forense, che risponde a tutte le richieste di aiuto in materia. Il referente, nello specifico, fornisce consulenza gratuita e gestione di contenziosi disciplinari sia in ambito amministrativo che ordinistico-disciplinare; consulenze e perizie infermieristico-legali e di tutela del rapporto di lavoro. Il servizio è già attivo. Chi ne ha bisogno può contattare il numero 3389144963.

