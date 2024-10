Consumo di suolo e politica. Domani l’incontro pubblico

Un incontro sulla "reale possibilità di rivedere con una nuova ottica le vecchie pianificazioni urbanistiche". Tutto

fra obiettivi da perseguire, difficoltà burocratiche e ricadute (anche economiche) sul territorio. È il tema di “Sindaci coraggiosi“, l’iniziativa ad ingresso libero organizzata dai comitati Salviamo la Collina dal cemento, Spicchio meno cemento e più verde e Trasparenza per Empoli. Un evento che si terrà

domani alle 21 alla Casa del popolo di Sovigliana e che avrà come ospite il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, il quale dialogherà con Marco Cardone di Trasparenza per Empoli. Un dibattito che avrà come tema principale il consumo di suolo, divenuto più impellente in città anche alla luce delle

polemiche relative alla previsione della nuova Rsa.