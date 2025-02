Consulta degli stranieri. Un’assemblea

L’amministrazione comunale intende creare una "Consulta degli Stranieri". E per arrivare all’obiettivo, il Comune ha indetto per il prossimo 15 febbraio alle 10 (presso la Sala del consiglio) un’assemblea pubblica rivolta in primis ai cittadini non italiani che vivono sul territorio comunale.

"Con questo primo incontro inizia un percorso partecipato in cui il Comune di Montespertoli intende ascoltare le necessità e i bisogni di tutti coloro che risiedono nel nostro territorio, ma non possiedono ancora la cittadinanza, per creare una comunità più inclusiva e accogliente – ha spiegato il sindaco Alessio Mugnaini - queste prime riunioni avranno uno scopo conoscitivo, arrivando poi a creare la Consulta degli Stranieri, un organo che serve per avvicinare l’amministrazione comunale ai bisogni di tutti i cittadini stranieri e per essere da stimolo nel migliorare i servizi offerti ai nuovi residenti. La partecipazione è fondamentale per rendere Montespertoli un paese ancora più aperto e accogliente".