Consiglio comunale, tutti i numeri. Ecco la classifica dei più presenti

Amministrare Fucecchio dal 2019 al 2023, anche attraverso i durissimi anni della pandemia: ecco i numeri. Sono state 70 le sedute del consiglio comunale convocate in quest’arco di tempo, di cui tre aperte alla cittadinanza. Cifre emerse mentre si avvicina il termine del secondo mandato della giunta guidata da Alessio Spinelli.

Le tre sedute aperte si sono tenute tutte nel 2022: il 19 marzo per affrontare il dibattito sulla guerra in Ucraina, il 14 maggio in occasione dell’insediamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e infine il 20 ottobre sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Sono molto soddisfatto di come ha lavorato la nostra assemblea e della grande mole di atti che abbiamo approvato - dichiara il presidente Marco Padovani - Sono stati cinque anni veramente proficui. In questi ultimi mesi siamo impegnati nella modifica del regolamento del consiglio comunale". I tre membri che maggiormente hanno presenziato le sedute sono stati il sindaco Alessio Spinelli, il presidente del consiglio comunale Marco Padovani (Partito Democratico) e il consigliere Alberto Cafaro (Pd), presenti a 69 delle 70 assemblee. A seguire, con 68 presenze, Francesco Bonfantoni (Pd) e Sabrina Mazzei (Pd), con 67 Federica Banti (Orgoglio Fucecchiese) e Marco Cordone (Lega). Seguono Raffaella Castaldo (Pd) e Sabrina Ramello (Forza Italia) con 66 presenze, Irene Pagliaro (Pd) e Lorenzo Toni (Pd) con 65, Fabrizia Morelli (M5S) e Simone Testai (Forza Italia) con 64, Leonardo Pilastri (Gruppo Misto) 60, Antonella Gorgerino (Pd) 59, Gianmarco Porciani (Lega) 57 e Rossella Costante (Gruppo Misto) 44.