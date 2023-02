Consiglio comunale Il 2 marzo si parla di scuola e di servizi

Scuola e servizi, oltre ad aspetti del bilancio, al centro dell’agenda del consiglio comunale convocato per giovedì 2 marzo alle 21,15 in municipio. C’è da dare luce verde al debito fuori bilancio per riparare i danni dell’incendio alla scuola elementare dello scorso 23 gennaio, debito già ufficialmente accertato dalla giunta Mugnaini e pari a quasi 146mila euro. Al vaglio poi la mozione presentata dal gruppo consiliare ‘Vivo Montespertoli’ in merito al previsto processo di ridimensionamento del numero degli istituti scolastici. E ancora: interpellanza presentata dal gruppo ‘Progetto Montespertoli’ in merito all’ampliamento dell’orario d’apertura dell’ufficio postale di Montagnana; convenzione tra il Comune di Montespertoli e quelli di Certaldo, Gambassi Terme e Montaione per la gestione delle fasi di gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari ed archivistici, ristrutturazione dell’immobile dell’ex Circolo di Lucignano per la realizzazione degli alloggi "Dopo di Noi", finanziata con i fondi del Pnrr.