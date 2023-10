Consiglio comunale dei bambini. Seduta con i colleghi di Crotone

Fra non poche emozioni si è tenuta la prima seduta consiliare da ‘remoto’ dl consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Empoli e il Consiglio delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi di Crotone con cui dal giugno scorso è stato sottoscritto un ‘Patto di amicizia’. Presente la scrittrice e facilitatrice, Anna Sarfatti che ‘guida’ tutte le sedute del consiglio dei bambini. All’assemblea consiliare è intervenuta tra gli altri anche la dirigente del servizio alla persona del comune Sandra Bertini.

La distanza non è stata certo un limite in questa occasione e non lo sarà neppure in futuro. La seduta è stata di fatto un momento di incontro e condivisione, un’occasione di conoscenza trai i giovanissimi consiglieri.. Quando e come è nato il vostro Consiglio? Di quanti Consiglieri si compone? E di che classi? Come siete stati scelti? Vi piace il ruolo di consiglieri? Queste alcune delle domande scambiate dalle due assemblee durante l’iniziativa. "Far crescere bambine e bambini in una città che li rende responsabili e protagonisti è il miglior investimento che possiamo fare sul futuro – ha detto il sindaco Brenda Barnini -. Il consiglio delle bambine e dei bambini ha questo obiettivo, come tutte le importanti iniziative e attività che compongono le nostre politiche educative e dell’inclusione. Il momento di confronto fra consigli di bambini è stato importante per far capire ai nostri piccoli che c’è una rete e quindi un modello di società che va fuori da Empoli e che ci coinvolge".