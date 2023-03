"Conosciamo la medicina di genere" Focus sulla salute della donna Tra consapevolezza e scienza

Donne e salute. Nel quarto appuntamento (giovedì prossimo) della rassegna "Declinazioni femminili", che proseguirà fino al 27 aprile, la dottoressa Valeria Dubini e la dottoressa Sonia Iapichino terranno una conferenza dal titolo: "La salute della donna: conosciamo la medicina di genere" per rendere le donne più consapevoli delle specificità riguardanti la salute al femminile. La medicina di genere è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Una crescente mole di dati epidemiologici, clinici e sperimentali indica l’esistenza di differenze rilevanti nell’insorgenza, nella progressione e nelle manifestazioni cliniche delle malattie comuni a uomini e donne, nella risposta e negli eventi avversi associati ai trattamenti terapeutici, nonché negli stili di vita e nella risposta ai nutrienti. Anche l’accesso alle cure presenta rilevanti diseguaglianze legate al genere.

È stato anche ampiamente dimostrato che a livello cellulare numerosi determinanti (genetici, epigenetici, ormonali e ambientali) sono alla base delle differenze tra cellule maschili e femminili e di conseguenza, a livello mondiale, sono state date indicazioni per affrontare in modo corretto tutte le fasi dalla ricerca sperimentale. Infatti, per molto tempo negli studi clinici i soggetti arruolati sono stati prevalentemente di sesso maschile, negli studi preclinici in vitro (su linee cellulari o cellule isolate) non è stato riportato il sesso di origine dell’organismo da cui derivano le cellule e per quelli in vivo (su animali da esperimento) sono stati usati animali di sesso maschile. "Le differenze fra uomo e donna e le relative disparità si concretizzano in modo trasversale in molti campi, anche quello medicale – spiega l’assessora alle pari opportunità, Stefania Fontanelli –. Affrontare la malattia e la cura in una prospettiva di genere fornisce sicuramente più possibilità di guarigione, ma anche di prevenzione nei confronti di numerose patologie. Si tratta di un approccio relativamente giovane, di cui i non addetti ai lavori hanno ancora poca cognizione". La rassegna proseguirà poi nel mese di aprile con un ciclo di incontri specifici dedicato al tema "Donne e scienza".