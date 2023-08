Condominio solidale a Empoli, il caso finisce in Consiglio

Continua a far discutere il bando Freedom per l’assegnazione in affitto di 10 appartamenti di proprietà del Comune di Empoli, all’interno dell’ex Sert di piazza XXIV Luglio. Il caso, sollevato da Fratelli d’Italia, è finito in consiglio comunale attraverso un’interrogazione. "Tra le regole contenute nell’avviso pubblico c’era l’obbligatorietà della partecipazione ad almeno il 75% dei 4 incontri collettivi da parte dei candidati, che servivano alla creazione della comunità dei potenziali inquilini da cui poi sarebbero poi stati individuati i 10 nuclei assegnatari – scrivono gli esponenti di Fd’I Andrea Poggianti, Simona Di Rosa, Federico Pavese e Gabriele Chiavacci – Con interrogazione discussa in Consiglio abbiamo rilevato due incongruenze che gettano ombre sulla gestione di questa realtà".

Secondo il capogruppo Poggianti, "dal verbale di seduta della commissione del 5 dicembre 2022 sembrerebbe che la commissione esaminatrice di Ats Freedom (associazione privata a cui è stata delegata la procedura di selezione e la gestione degli appartamenti) prendesse una decisione del tutto discrezionale: cioè ammettesse fra i 10 assegnatari un soggetto che aveva espresso in sede di colloquio individuale la manifesta impossibilità di partecipare al 75% degli incontri di gruppo, impegnandosi a partecipare a un solo incontro. Una condotta grave che ha di fatto escluso un altro soggetto in linea con i requisiti del bando". L’altro punto da chiarire per Poggianti riguarda il fatto che "i 10 appartamenti del condominio solidale sono stati concessi dal Comune di Empoli all’Ats Freedom in comodato d’uso gratuito. Questo significherebbe – continua – che tutti i proventi dei canoni di locazione (oltre 2.800 euro al mese, più di 100mila nei tre anni di durata del comodato) andranno interamente nelle casse del privato". L’assessore alla Casa del Comune di Empoli, Valentina Torrini, durante la seduta del Consiglio ha risposto ribadendo il regolare svolgimento della procedura e ricordando che il condominio è stato finanziato per l’80% con fondi europei.