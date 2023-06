Condividere i valori: Shalom cresce ancora e incontra i giovani

È stata consegnata ufficialmente la Carta d’appartenenza del Movimento Shalom alla teologa Anita Norcini e al generale Antonino Sandro Zarcone. Un onore – spiega una nota – per Shalom accoglierli nel Movimento e un prezioso supporto per la nostra presenza su Firenze. I volontari di Shalom si impegnano in prima persona per diffondere sul territorio i valori di pace e solidarietà. Il concetto di volontariato all’interno del Movimento Shalom è espresso molto bene da don Andrea Cristiani: "Chiunque entra a far parte del Movimento Shalom sa che ha solo da perdere. Non ci sono poltrone da spartire, non ci sono quattrini da dividere, ma solo tempo da dedicare agli altri". A chi ha bisogno e alla formazione dei giorni. Nei giorni scorsi a Fucecchio Shalom ha incontrato i giovani per confrontarsi sulla situazione attuale: "È stato bello rivedersi e capire ancora una volta che i valori Shalom dovrebbero essere i valori di tutti per un mondo più giusto".