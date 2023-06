Concerti Rovesciati a Bassa, Trio Internazionale Canta Storie

Sarà Bassa, frazione del Comune di Cerreto Guidi, ad ospitare la prima tappa dei “Concerti rovesciati“, che per il terzo anno di fila tornano con l’arrivo dell’estate. Si tratta di cinque concerti al tramonto dedicati alla musica di tradizione orale, in altrettanti “giardini segreti”, la cui ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione, sparsi tra le province di Pisa e Firenze. Il primo appuntamento è questo venerdì alle 19, come detto, presso un giardino sonoro segreto di Bassa, dove si esibiranno i ’Canta storie’, trio internazionale composto dallo statunitense Craig Judelman e dalle italiane Valentina Turrini e Carla Marulo (in foto due di loro). Il gruppo presenterà un Intreccio di suoni e di storie dall’America all’Italia, un viaggio attraverso musiche popolari delle terre di origine degli artisti. Voci, archi e percussioni raccontano storie di amori, migrazioni e guerre: antichi canti per attraversare le sfide della vita moderna. La serata sarà arricchita da altre sorprese sonore.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Canto rovesciato, nata nel 2021 e molto attiva nel campo della divulgazione e della formazione musicale e corale. L’entrata è libera, ma è ben accetta una offerta. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a [email protected] o telefonando al 349 8163917.